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Боевики подожгли поля в нескольких сельскохозяйственных районах сирийской провинции Хасака

 ФРС США прогнозирует обвал финансовых рынков из-за пандемии

ФРС США прогнозирует обвал финансовых рынков из-за пандемии
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7:19   17 Мая 2020
Экономика

ФРС США прогнозирует обвал финансовых рынков из-за пандемии

ФРС США прогнозирует обвал финансовых рынков из-за пандемии

Цены на финансовых рынках мира могут обвалиться в очередной раз, если ситуация с COVID-19 пойдет по непредсказуемому сценарию. Об этом говорится в отчете Федеральной резервной системы США.

ФРС отмечает, что стоимость активов остается уязвимой к значительному снижению, если пандемия будет развиваться в непредсказуемом направлении. Подчеркивается, что экономические последствия могут быть более неблагоприятными, а в финансовой системе вновь появятся сложности, информирует РБК.

Кредитные организации несут риски потерь от пандемии, которые могут негативно сказаться на их финансовом положении, считает регулятор.

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Автор: Василий Пименов
#фондовые рынки #фрс сша #коронавирус

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