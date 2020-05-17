ФРС США прогнозирует обвал финансовых рынков из-за пандемии

Цены на финансовых рынках мира могут обвалиться в очередной раз, если ситуация с COVID-19 пойдет по непредсказуемому сценарию. Об этом говорится в отчете Федеральной резервной системы США.

ФРС отмечает, что стоимость активов остается уязвимой к значительному снижению, если пандемия будет развиваться в непредсказуемом направлении. Подчеркивается, что экономические последствия могут быть более неблагоприятными, а в финансовой системе вновь появятся сложности, информирует РБК.

Кредитные организации несут риски потерь от пандемии, которые могут негативно сказаться на их финансовом положении, считает регулятор.