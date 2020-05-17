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Вирусолог Зуев рекомендует пользоваться масками и перчатками во время похода в магазин

Вирусолог Зуев рекомендует пользоваться масками и перчатками во время похода в магазин

 Сотрудники МЧС провели дезинфекцию более 4,1 тыс. километров дорог

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6:59   17 Мая 2020
Общество

Вирусолог Зуев рекомендует пользоваться масками и перчатками во время похода в магазин

Вирусолог Зуев рекомендует пользоваться масками и перчатками во время похода в магазин

Риск подхватить инфекционное заболевание COVID-19 от упакованных товаров крайне мала. Об этом заявил доктор медицинских наук Виктор Зуев.

Эксперт рекомендует перед посещением продуктовых магазинов надевать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки). Также он призвал дома дезинфицировать все купленные товары и переложить в чистую посуду.

"Важно хорошо обработать фрукты и овощи, их можно помыть с мылом или подержать некоторое время в горячей воде", - добавил Зуев.

Российский врач Лариса Алексеева рассказала, что для лучшей защиты от COVID-19 следует чередовать многоразовую маску с одноразовой. Она отметила, если человек носит только многоразовые защитные маски, то лучше приобрести сразу несколько штук для смены. Все актуальные статистические данные по коронавирусу в стране и мире можно найти на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Василий Пименов
#маски #пандемия #коронавирус

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