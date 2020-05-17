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6:26   17 Мая 2020
Армия

Армия России сможет маскировать военную технику под снежные сугробы

Армия России сможет маскировать военную технику под снежные сугробы

Специалисты холдинга "Росэлектроника" разработали радиопоглощающий материал для использования на снежной местности. Особенность разработки заключается в том, что она способна снижать дальность обнаружения военной техники, маскируя ее под сугробы.

Известно, что предприятие-разработчик ЦКБ РМ готово к серийному производству нового материала на основе нитей с наноструктурным ферромагнитным микропроводом. За счет этого дальность обнаружения замаскированной техники снижается в 3,5 — 4 раза. Новый материал долговечен и стоек к морозу, его наделили способностью поглощать электромагнитное излучение радара.

Холдинг "Росэлектроника" ранее сообщил о разработке первого отечественного коллиматорного прицела для крупнокалиберных станковых пулеметов. Он создан для тяжелого автоматического станкового оружия, в первую очередь, для пулемета "Корд".

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #армия #маскировка #снег #техника

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