Армия России сможет маскировать военную технику под снежные сугробы

Специалисты холдинга "Росэлектроника" разработали радиопоглощающий материал для использования на снежной местности. Особенность разработки заключается в том, что она способна снижать дальность обнаружения военной техники, маскируя ее под сугробы.

Известно, что предприятие-разработчик ЦКБ РМ готово к серийному производству нового материала на основе нитей с наноструктурным ферромагнитным микропроводом. За счет этого дальность обнаружения замаскированной техники снижается в 3,5 — 4 раза. Новый материал долговечен и стоек к морозу, его наделили способностью поглощать электромагнитное излучение радара.

Холдинг "Росэлектроника" ранее сообщил о разработке первого отечественного коллиматорного прицела для крупнокалиберных станковых пулеметов. Он создан для тяжелого автоматического станкового оружия, в первую очередь, для пулемета "Корд".