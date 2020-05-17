Сотрудники МЧС провели дезинфекцию более 4,1 тыс. километров дорог

Сотрудники МЧС с целью уменьшения рисков распространения коронавируса провели на территории России дезинфекцию 20,9 тысяч зданий и сооружений транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Общая площадь обработанных элементов транспортной инфраструктуры составила около 3,5 млн квадратных метров, что составляет более 42,1 тысячи единиц техники.

Также санитарной обработке подверглись около 1 617 больниц общей площадью приблизительно 1,5 млн квадратных метров. В список вошли 864 детсадов и школ площадью около 1,6 млн квадратных метров. Сотрудниками ведомства было продезинфицировано около пяти тысяч объектов соцобслуживания.