Венчурный инвестор предрек коллапс мировой экономики из-за COVID-19

Коллапса мировой экономики получится избежать, если все, кто вынужденно прекратил деятельность из-за пандемии, получат возможность вернуться к работе. Об этом заявил аналитик Untitled Ventures Оскар Стаховяк.

Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса все еще сохраняются во многих странах, власти которых принимают меры для поддержки бизнеса и простых граждан, оставшихся без работы. Последствия от остановки многих отраслей усиливают негативное воздействие и могут обернуться кризисом, считает Страховяк.

Венчурный инвестор считает, что полный коллапс мировой экономики является реальным сценарием в ближайшем будущем, если власти не примут нужные меры. Экономические риски особенно возрастут, если карантинные ограничения и запрет на работу организаций будут сохраняться в третьем квартале, отметил аналитик в комментарии РИА Новости.