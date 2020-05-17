Жители Пуэрто-Рико определят на референдуме политический статус острова

Власти Пуэрто-Рико назначили референдум о политическом статусе острова на 3 ноября 2020 года. Жители выскажутся, хотят ли они присоединения к США.

Пуэрто-Рико является страной, которая находится под управлением США. Остров признан американской территорией, а его жители имеют американские паспорта. Однако у них нет права проголосовать на выборах американского президента, а в Конгрессе США всего один представитель острова с ограниченным правом голоса.

В ходе референдума планируется задать жителям Пуэрто-Рико вопрос, должна ли страна быть принята в состав США. Но даже если большинство проголосует за присоединение, Вашингтон может не принять эти результаты, сообщает РИА Новости.

Последний референдум о статусе острова проходил в 2017 году. Тогда большинство проголосовали за вхождение в состав США, однако американский Минюст высказался против голосования в Конгрессе.