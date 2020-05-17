Украинский депутат заявила о смене Зеленским стратегии по Донбассу

Украинский президент Владимир Зеленский постепенно меняет стратегию в отношении решения конфликта в Донбассе. Об этом заявила депутат пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Марина Бардина.

Ранее Зеленский обновил состав группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе. В него был включен, среди прочих, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Нардеп отметила, что Зеленский сначала пытался двигаться тем путем разрешения ситуации, которого придерживался раньше. Однако стратегия Порошенко не сработала в прошлом и не начнет работать в дальнейшем.

Украина пытается предоставить более официальный статус переговорной группе, заявила Бардина. Также она отметила, что Киев якобы начал двигаться по пути выполнения минских договоренностей.