Обама обвинил нынешнее руководство США в безответственности в период пандемии

Пандемия нового коронавируса продемонстрировала, что нынешнее руководство США не отдает себе отчета в действиях. Об этом сообщил экс-глава Белого дома Барак Обама.

Бывший американский лидер в переданном в субботу видеообращении к выпускникам старших классов американских школ заявил, что пандемия полностью и окончательно опровергла представления о том, что руководство страны осознает то, что делает.

Обама уверен, что многие из представителей властей даже не притворяются, что они в ответе за что-либо. Он отметил тот факт, что нынешнее правительство страны ориентируется на сиюминутную выгоду и наплевательски относится к тем, кто подобного подхода не разделяет.

Напомним, что США лидирует в мировом рейтинге по числу выявленных жертв с коронавирусной инфекцией.