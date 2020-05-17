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3:13   17 Мая 2020
Политика

Обама обвинил нынешнее руководство США в безответственности в период пандемии

Обама обвинил нынешнее руководство США в безответственности в период пандемии

Пандемия нового коронавируса продемонстрировала, что нынешнее руководство США не отдает себе отчета в действиях. Об этом сообщил экс-глава Белого дома Барак Обама.

Бывший американский лидер в переданном в субботу видеообращении к выпускникам старших классов американских школ заявил, что пандемия полностью и окончательно опровергла представления о том, что руководство страны осознает то, что делает.

Обама уверен, что многие из представителей властей даже не притворяются, что они в ответе за что-либо. Он отметил тот факт, что нынешнее правительство страны ориентируется на сиюминутную выгоду и наплевательски относится к тем, кто подобного подхода не разделяет.

Напомним, что США лидирует в мировом рейтинге по числу выявленных жертв с коронавирусной инфекцией.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #обама #коронавирус

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