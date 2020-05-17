Китайские СМИ оценили мощь новой ядерной торпеды России

Ядерная торпеда "Посейдон" является стратегическим оружием для России, вынуждающая ее противникам садится за стол переговоров, не вступая в военный конфликт. Об этом сообщили в китайском военном портале "Чжунго цзюньван".

Как пишет Иносми.ру, автор китайского издания описал характеристики новой ядерной торпеды "Посейдон". Также в материале отмечается, что целью торпеды является нанесение межконтинентальных ударов. Ядерная энергия, которую использует ракета, позволяет наносить удары в любую точку земного шара, сообщается в материале. Торпеда в основном может использоваться для атаки важных стратегических целей, а в частности военно-морских баз противника и авианосцев.

Китайский журналист пишет, что торпеда в случае реального боя может находиться на глубине более 1000 метров, что позволяет, несмотря на огромный шум, достигать цели, так как подводные лодки противника и противолодочные торпеды не могут достигать подобной глубины.