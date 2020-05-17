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2:29   17 Мая 2020
Армия

Китайские СМИ оценили мощь новой ядерной торпеды России

Китайские СМИ оценили мощь новой ядерной торпеды России

Ядерная торпеда "Посейдон" является стратегическим оружием для России, вынуждающая ее противникам садится за стол переговоров, не вступая в военный конфликт. Об этом сообщили в китайском военном портале "Чжунго цзюньван".

Как пишет Иносми.ру, автор китайского издания описал характеристики новой ядерной торпеды "Посейдон". Также в материале отмечается, что целью торпеды является нанесение межконтинентальных ударов. Ядерная энергия, которую использует ракета, позволяет наносить удары в любую точку земного шара, сообщается в материале. Торпеда в основном может использоваться для атаки важных стратегических целей, а в частности военно-морских баз противника и авианосцев.

Китайский журналист пишет, что торпеда в случае реального боя может находиться на глубине более 1000 метров, что позволяет, несмотря на огромный шум, достигать цели, так как подводные лодки противника и противолодочные торпеды не могут достигать подобной глубины.

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Автор: Яна Либерман
#российские военные #торпеда #иносми

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