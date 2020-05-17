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1:56   17 Мая 2020
Общество

Дитрих спрогнозировал два варианта восстановления авиаотрасли в России

Дитрих спрогнозировал два варианта восстановления авиаотрасли в России

Восстановление авиационной отрасли в России может пройти по двум сценариям. Свои прогнозы озвучил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

В лучшем случае пассажиропоток в 2020 году упадет приблизительно на 53% в сравнении с прошлым годом, в худшем — на 75%, пишет РИА Новости. По словам Дитриха, аналитики видят два варианта восстановления: V-образное и U-образное.

Первый вариант предполагает, что в этом году будет перевезено почти 60 млн пассажиров, в прошлом году их было 128 млн. Оптимистичный прогноз предполагает, что уже к концу этого года объем перевозок будет восстановлен. 

Согласно второму варианту, интенсивные перелеты начнутся осенью. При таком раскладе будет перевезено лишь четверть пассажиров от прошлогоднего объема. В этом случае отрасль восстановится лишь к осени 2021 года.

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Автор: Илья Романович
#кризис #минтранс рф #авиаотрасль #коронавирус

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