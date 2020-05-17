Пушков назвал бессмысленными санкции Украины против МГУ и Эрмитажа

Санкции Киева против российских культурных и научных учреждений должны "впечатлить" украинских националистов. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Член Совфеда в интервью "Парламентской газете" заявил, что украинские санкции являются символическими, поскольку они не повлияют на российские учреждения. По его словам, эти ограничительные меры Украина могла вообще не вводить.

Пушков подчеркнул, что данные меры ничем не грозят России. Однако, они не принесут пользы самой Украине. Сенатор уверен, что данный шаг демонстрирует, что Киев намерен дальше идти по антироссийскому пути.

Политик призвал Москву не строить иллюзий относительно возможности нормализации отношений с Киевом. По его словам, такими действиями Зеленский предает те обещания, с которыми он шел на выборы.