Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Дитрих спрогнозировал два варианта восстановления авиаотрасли в России

Дитрих спрогнозировал два варианта восстановления авиаотрасли в России

 Московский оперштаб сообщил о смерти 71 пациента с подтвержденным тестом на COVID-19

Московский оперштаб сообщил о смерти 71 пациента с подтвержденным тестом на COVID-19
Пушков назвал бессмысленными санкции Украины против МГУ и Эрмитажа

Пушков назвал бессмысленными санкции Украины против МГУ и Эрмитажа

 Агентство Bloomberg поменяло заголовок статьи о COVID-19 после критики МИД России

Агентство Bloomberg поменяло заголовок статьи о COVID-19 после критики МИД России
wPolityce: лидерство США завязло в глубоком кризисе

wPolityce: лидерство США завязло в глубоком кризисе

 Вассерман прокомментировал американский план «усмирения Китая»

Вассерман прокомментировал американский план «усмирения Китая»
Дитрих спрогнозировал два варианта восстановления авиаотрасли в России

Дитрих спрогнозировал два варианта восстановления авиаотрасли в России

 Московский оперштаб сообщил о смерти 71 пациента с подтвержденным тестом на COVID-19

Московский оперштаб сообщил о смерти 71 пациента с подтвержденным тестом на COVID-19
Пушков назвал бессмысленными санкции Украины против МГУ и Эрмитажа

Пушков назвал бессмысленными санкции Украины против МГУ и Эрмитажа

 Агентство Bloomberg поменяло заголовок статьи о COVID-19 после критики МИД России

Агентство Bloomberg поменяло заголовок статьи о COVID-19 после критики МИД России
wPolityce: лидерство США завязло в глубоком кризисе

wPolityce: лидерство США завязло в глубоком кризисе

 Вассерман прокомментировал американский план «усмирения Китая»

Вассерман прокомментировал американский план «усмирения Китая»
1:36   17 Мая 2020
Политика

Пушков назвал бессмысленными санкции Украины против МГУ и Эрмитажа

Пушков назвал бессмысленными санкции Украины против МГУ и Эрмитажа

Санкции Киева против российских культурных и научных учреждений должны "впечатлить" украинских националистов. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Член Совфеда в интервью "Парламентской газете" заявил, что украинские санкции являются символическими, поскольку они не повлияют на российские учреждения. По его словам, эти ограничительные меры Украина могла вообще не вводить.

Пушков подчеркнул, что данные меры ничем не грозят России. Однако, они не принесут пользы самой Украине. Сенатор уверен, что данный шаг демонстрирует, что Киев намерен дальше идти по антироссийскому пути.

Политик призвал Москву не строить иллюзий относительно возможности нормализации отношений с Киевом. По его словам, такими действиями Зеленский предает те обещания, с которыми он шел на выборы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#украина #санкции #пушков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...