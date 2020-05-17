Агентство Bloomberg поменяло заголовок статьи о COVID-19 после критики МИД России

Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны МИД РФ. Об этом пишут "Известия".

Материал имел заголовок: "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских". Он возмутил официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Ранее дипломат на своей странице в Facebook написала, что в отношении России развернута кампания по дезинформации.

"Известия" отмечают, что в субботу название статьи сменилось на "Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19".

Ранее статью с похожим посылом выпустила газета New York Times, сообщает "Политика сегодня". Американское издание утверждает, что якобы официальная статистика по смертности с коронавирусом в России сильно преуменьшена, а власти скрывают летальные исходы.

Сразу после публикации в Госдуме предложили лишить NYT аккредитации в РФ. Российское посольство в США потребовало у газеты опровергнуть ложную информацию. Отмечалось, что судьба NYT и подхвативших статью The Financial Times будет зависеть от этого опровержения. Сознательное занижение статистики отрицает также Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).