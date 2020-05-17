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0:47   17 Мая 2020
Армия

Террористы в Сирии обстреляли два населенных пункта в Идлибе

Террористы в Сирии обстреляли два населенных пункта в Идлибе

Населенные пункты в Идлибе за сутки три раза обстреливали террористы запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра". Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев.

Обстрелам со стороны террористов в Идлибе за минувшие сутки дважды подвергся Маарет-Мухос, боевики также обстреляли Дадих, сообщил Журавлев. ЦПВС призывает незаконные формирования отказаться от вооруженных провокаций в регионе.

Режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации в соответствии с российско-турецкими договоренностями продолжает действовать с 6 марта 2020 года. Обстрелов со стороны подконтрольных Анкаре вооруженных формирований за прошедшие сутки зафиксировано не было, указано в сообщении ЦПВС.

Журавлев также сообщил, что продолжается реализация положений Меморандума о взаимопонимании между РФ и Турцией от 22 октября 2019 года. Российская военная полиция выполнила патрулирование в провинциях Хасака и Алеппо на севере Сирии, доложили в ЦПВС.

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Автор: Юлия Яковлева
#сирия #идлиб #обстрелы #цпвс

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