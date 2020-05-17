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Зеленский поручил Саакашвили заняться "координацией международного сотрудничества"

Зеленский поручил Саакашвили заняться "координацией международного сотрудничества"

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0:13   17 Мая 2020
Политика

Зеленский поручил Саакашвили заняться "координацией международного сотрудничества"

Зеленский поручил Саакашвили заняться "координацией международного сотрудничества"

Председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили рассказал о тех задачах, которые поставил перед ним президент Украины Владимир Зеленский. Об этом по итогам встречи с послами стран G7 сообщил офис Зеленского.

Саакашвили в ходе видеоконференции сообщил дипломатам Группы семи, что в его задачи на новой должности входит совершенствование налогового законодательства страны и завершение реформы таможенной системы. Зеленский также поручил Саакашвили заняться работой по координации сотрудничества с международными организациями, сообщили в ОП.

Глава исполкома Нацсовета реформ Украины принимал участие во встрече с послами G7 в формате видеосвязи. Местные СМИ в связи с этим предположили, что Саакашвили мог заразиться коронавирусом.

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Автор: Илья Романович
#украина #саакашвили #реформы #зеленский

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