Зеленский поручил Саакашвили заняться "координацией международного сотрудничества"

Председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили рассказал о тех задачах, которые поставил перед ним президент Украины Владимир Зеленский. Об этом по итогам встречи с послами стран G7 сообщил офис Зеленского.

Саакашвили в ходе видеоконференции сообщил дипломатам Группы семи, что в его задачи на новой должности входит совершенствование налогового законодательства страны и завершение реформы таможенной системы. Зеленский также поручил Саакашвили заняться работой по координации сотрудничества с международными организациями, сообщили в ОП.

Глава исполкома Нацсовета реформ Украины принимал участие во встрече с послами G7 в формате видеосвязи. Местные СМИ в связи с этим предположили, что Саакашвили мог заразиться коронавирусом.