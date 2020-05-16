Вести.ua: Саакашвили заболел COVID-19

Новый глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михаил Саакашвили может быть заражен новым коронавирусом. Об этом пишет украинский портал Вести.ua.

Встреча с послами G7 прошла в президентском офисе в субботу. Мероприятие было организовано в формате видеоконференции. Вести.ua информирует, что по имеющимся фотоснимкам, Саакашвили принимал участие в мероприятии посредством видеосвязи.

Инсайдерский Telegram-канал "Темный рыцарь" в свою очередь сообщил, что у Саакашвили врачи диагностировали COVID-19. Сам политик по этому поводу ничего не сообщал.

Бывший грузинский президент выдвинул ранее предложение в сторону диппредставительства США о более тесном сотрудничестве в рамках реформирования Украины.