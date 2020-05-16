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Московский оперштаб сообщил о смерти 71 пациента с подтвержденным тестом на COVID-19

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23:09   16 Мая 2020
Общество

Московский оперштаб сообщил о смерти 71 пациента с подтвержденным тестом на COVID-19

Московский оперштаб сообщил о смерти 71 пациента с подтвержденным тестом на COVID-19

За последние сутки общее число летальных исходов в столице достигло 1 432 пациента. Об этом сообщил оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

В субботу, 16 мая стало известно о том, что всего за сутки в Москве умерло 71 пациент с коронавирусной инфекций. Количество выявленных случаев c COVID-19 достигло 138 969 человек. На поправку ушли 26 032 пациентов. 

В соответствии с последними данными, в общей сложности с начала пандемии в столице зарегистрировано 1 432 летальных исхода.

Напомним, что вспышка COVID-19 впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Коронавирусная инфекция постепенно настигла европейские страны. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.  

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #пандемия #коронавирус

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