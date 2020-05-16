Оппозиция Украины попросила Зеленского объяснить, почему он боится Эрмитажа и МГУ

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" попросила президента Украины Владимира Зеленского обосновать введение санкций против культурных и научных учреждений РФ. По мнению оппозиции, украинский лидер боится культурного обмена.

Оппозиционная партия потребовала от Зеленского объяснить, на каком основании были введены санкции против таких российских учреждений, как МГУ им. Ломоносова и Государственный Эрмитаж, передает ТАСС. Политики попросили обозначить, какую угрозу для страны представляют эти учреждения.

По их мнению, Зеленский "боится культурного обмена", сотрудничества ученых, а также контактов образовательных и спортивных. В партии уверены, что никакого здравого ответа президент и его команда дать не смогут, и санкции были введены, потому что они опасаются украинцев, которые образованы и культурно развиты.

Ранее Зеленский подписал указ о введении санкций на три года для ряда российских учреждений культуры и науки. Кроме МГУ и Эрмитажа, туда попали Русское географическое общество, подразделения РАН и другие музеи и университеты.