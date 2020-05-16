Вице-премьер Голикова заявила о низком уровне смертности пациентов с коронавирусом в РФ

Уровень смертности у пациентов с коронавирусной инфекцией в 7,5 раз меньше, чем в целом по миру. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в анонсе передачи "Вести недели" в эфире телеканала "Россия 1".

Дмитрий Киселев отметил, что результаты борьбы с коронавирусом в РФ впечатляет, а у других стран вызывает ревность. Об этом пишет РИА Новости.

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире насчитывается более 4,5 млн человек с зафиксированным коронавирусом. Всего в мире за период пандемии умерло 310 тысяч человек. Самое большое число смертности среди пациентов с коронавирусом зафиксировано на территории США.

Первые вспышки пневмонии, вызванной COVID-19, были обнаружены на территории китайского города Ухань в конце декабря 2019 года.