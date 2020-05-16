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 Поклонская попросила проявлять терпимость к Украине и не делать прогнозов о ее распаде

Поклонская попросила проявлять терпимость к Украине и не делать прогнозов о ее распаде
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21:39   16 Мая 2020
Политика

Поклонская попросила проявлять терпимость к Украине и не делать прогнозов о ее распаде

Поклонская попросила проявлять терпимость к Украине и не делать прогнозов о ее распаде

Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская призвала не прогнозировать распад Украины. По ее словам, в стране царит "разруха", поэтому стоит проявить терпимость.

Так Поклонская отреагировала на прогноз российского политика, заявившего, что Украина может потерять Одессу, Херсон, Николаев и Запорожье. Поклонская напомнила, что после госпереворота в 2014 году в стране царит "разруха", и для наведения порядка нужны мудрость и смелость руководства. Депутат не взялась судить, есть ли эти качества у нынешней украинской власти, передает РИА Новости.

Поклонская призвала проявить к Украине "терпимость и выдержку" и не портить еще больше отношения между странами. По ее словам, нужно сменить риторику и не делать прогнозы о распаде. 

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Автор: Ирина Большунова
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