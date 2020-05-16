Леонков заявил, что ООН все больше зависит от внешнеполитических интересов Запада

ООН полностью растеряла свою ценность как самостоятельная организация и перешла в зависимость от внешнеполитических устремлений.

Об этом заявил эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, комментируя доклад Панели экспертов ООН о якобы присутствующих в Ливии российских ЧВК. Журналисты Федерального агентства новостей получили от источника в агентстве Reuters доклад Панели экспертов ООН, в котором помимо прочего идет речь о "122 сотрудниках ЧВК". Внимательно изучив документ, журналисты выяснили, что имена 106 из них взяты с украинского сайта "Миротворец". В базу этого ресурса может попасть абсолютно любой человек, который просто отдохнул в Крыму.

Как отметил Леонков в беседе с журналистами Федерального агентства новостей, все эти истории с ЧВК "Вагнера", которых искали и в ЦАР, и в Венесуэле, являются новостями из раздела "хайлилайкли". По сути, это выдуманные истории о том, что Россия якобы "вмешивается в какие-то там дела, используя ЧВК".

Вооруженные силы РФ в основном отвечают на агрессию в отношении своего государства. Есть, конечно, и исключения. Одним из таких примеров является присутствие ВКС РФ в Сирии по приглашению Дамаска согласно резолюции ООН.

"Зачастую для того, чтобы лишний раз рассказать о том, что Россия ведет себя агрессивным способом в тех или иных регионах, те, кто про это пишут, на самом деле рассказывают о том, с чем они знакомы в действительности", - отметил Леонков.

Эксперт добавил, что в США есть множество частных военных компаний, располагает ЧВК и Великобритания. Западная пресса пишет "со знанием дела", заменяя названия на российские. Изначально ЧВК - зарубежное понятие, в России такой термин в принципе не существует.

Леонков напомнил, что в учебниках по истории России есть слово "доброволец". В пример собеседник ФАН привел исторический факт: в 1963 году русские отправились в Испанию добровольцами.

Панель экспертов ООН при составлении доклада руководствовалась информацией сайта "Миротворец", представив ресурс как достоверный источник информации. Журналисты ФАН связались с людьми из списка, прилагаемого к докладу, и выяснили, что "бойцами ЧВК" оказались пенсионеры, учителя и разнорабочие на стройках. О ЧВК некоторые из них даже не слышали, в Ливии не бывали и очень удивились тому, что их данные оказались в списке "бойцов ЧВК".

ООН не в первый раз выдает сомнительные данные за достоверную информацию. Информация никем не проверяется, что не лучшим образом сказывается на репутации международной организации.

"В последнее время ООН все больше зависит от неких внешнеполитических устремлений — это видно по нескольким резолюциям", — убежден Алексей Леонков.

Собеседник ФАН отметил, что ООН уже не выполняет функций регулирующего органа, определяющего международные отношения. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в официальных документах появляется непроверенная информация, на основе которой формируются заключения и аналитика.

"Отдел разоблачений" Федерального агентства новостей провел расследование по докладу Панели экспертов ООН. С первой и второй частью можно ознакомиться на сайте ФАН.