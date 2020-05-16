Турция перебрасывает сирийских подростков для боевых действий в Ливии

Власти Турции перебросили в Северную Африку около 17 тыс. сирийских боевиков, однако теперь для боевых действий в Триполи стали вербовать сирийских подростков.

Нестабильная ситуация в Сирии толкает ее жителей на отчаянные шаги. Некоторые сирийские организации вербуют подростков для участия в вооруженных действиях в Ливии, предлагая им ежемесячную зарплату в несколько сотен долларов, сообщает ФАН. Жители северных районов Сирии вынуждены соглашаться на такую работу, чтобы прокормить свои семьи.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тесно сотрудничает с главой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем. В течение многих месяцев Анкара переправляет в Триполи сирийских наемников и турецких солдат в поддержку ПНС Ливии, несмотря на эмбарго ООН. В СМИ появлялось уже не одно сообщение о гибели наемников в ходе военных действий в Ливии. Согласно Схиратским соглашениям, срок правления ПНС Ливии истек в 2018 году, и с тех пор "правительство" не является легитимным.