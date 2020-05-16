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20:47   16 Мая 2020
Политика

Премьер Армении заявил, что считает блестящими армяно-российские отношения

Премьер Армении заявил, что считает блестящими армяно-российские отношения

Отношения между Россией и Арменией армянский премьер-министр Никол Пашинян считает блестящими.

Пашинян в ходе пресс-конференции, которая состоялась в онлайн-режиме, указал, что может охарактеризовать отношения между РФ и Арменией как блестящие. Он подчеркнул, что они обладают стратегической и исторической глубиной, сообщает РИА Новости

Премьер Армении выразил уверенность в том, что уровень отношений между странами не зависит от какого-либо эпизода или деятельности конкретной компании. Он уверен, что в межгосударственных отношениях могут возникать вопросы, но они прорабатываются, чтобы двусторонний диалог становился только лучше.

В заключение Пашинян подчеркнул, что если возникнет необходимость, он готов находиться на постоянной телефонной связи с российским лидером Владимиром Путиным.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #отношения #армения #пашинян

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