Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Турция перебрасывает сирийских подростков для боевых действий в Ливии

Турция перебрасывает сирийских подростков для боевых действий в Ливии

 Столпотворения в Ленобласти стали причиной очередного закрытия торговых центров "Мега"

Столпотворения в Ленобласти стали причиной очередного закрытия торговых центров "Мега"
Премьер Армении заявил, что считает блестящими армяно-российские отношения

Премьер Армении заявил, что считает блестящими армяно-российские отношения

 Ищенко заявил, что русофобские корни Польши кроются в провале попытки захватить земли РФ

Ищенко заявил, что русофобские корни Польши кроются в провале попытки захватить земли РФ
wPolityce: лидерство США завязло в глубоком кризисе

wPolityce: лидерство США завязло в глубоком кризисе

 Вассерман прокомментировал американский план «усмирения Китая»

Вассерман прокомментировал американский план «усмирения Китая»
Турция перебрасывает сирийских подростков для боевых действий в Ливии

Турция перебрасывает сирийских подростков для боевых действий в Ливии

 Столпотворения в Ленобласти стали причиной очередного закрытия торговых центров "Мега"

Столпотворения в Ленобласти стали причиной очередного закрытия торговых центров "Мега"
Премьер Армении заявил, что считает блестящими армяно-российские отношения

Премьер Армении заявил, что считает блестящими армяно-российские отношения

 Ищенко заявил, что русофобские корни Польши кроются в провале попытки захватить земли РФ

Ищенко заявил, что русофобские корни Польши кроются в провале попытки захватить земли РФ
wPolityce: лидерство США завязло в глубоком кризисе

wPolityce: лидерство США завязло в глубоком кризисе

 Вассерман прокомментировал американский план «усмирения Китая»

Вассерман прокомментировал американский план «усмирения Китая»
20:42   16 Мая 2020
Общество

Столпотворения в Ленобласти стали причиной очередного закрытия торговых центров "Мега"

Столпотворения в Ленобласти стали причиной очередного закрытия торговых центров "Мега"

Недавно возобновившие работу торговые центры "Мега" в Ленинградской области будут в очередной раз закрыты из-за несоблюдения посетителями и владельцами ТРК санитарно-эпидемиологических норм, сообщил Piter.tv.

Комплексы "Мега" заявили о своем открытии 15 мая, так как губернатор региона Александр Дрозденко заявил о частичном снятии ограничений с предприятий торговли и сферы услуг с 12 мая. Открытие состоялось при условии соблюдения ряда мер: покупатели были обязаны носить средства индивидуальной защиты и сохранять дистанцию в 1,5 метра.

В первый выходной день с момента запуска торговых центров было принято решение о приостановлении их деятельности с 17 мая, сообщают "Невские новости".

"Сегодня проверки показали, что покупатели/посетители не готовы соблюдать правила Роспотребнадзора. Итог, решение о закрытии", — обозначил глава Ленобласти в своей соцсети.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#ленинградская область #мега #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...