Столпотворения в Ленобласти стали причиной очередного закрытия торговых центров "Мега"

Недавно возобновившие работу торговые центры "Мега" в Ленинградской области будут в очередной раз закрыты из-за несоблюдения посетителями и владельцами ТРК санитарно-эпидемиологических норм, сообщил Piter.tv.

Комплексы "Мега" заявили о своем открытии 15 мая, так как губернатор региона Александр Дрозденко заявил о частичном снятии ограничений с предприятий торговли и сферы услуг с 12 мая. Открытие состоялось при условии соблюдения ряда мер: покупатели были обязаны носить средства индивидуальной защиты и сохранять дистанцию в 1,5 метра.

В первый выходной день с момента запуска торговых центров было принято решение о приостановлении их деятельности с 17 мая, сообщают "Невские новости".