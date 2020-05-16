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 Ищенко заявил, что русофобские корни Польши кроются в провале попытки захватить земли РФ

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20:27   16 Мая 2020
Политика

Ищенко заявил, что русофобские корни Польши кроются в провале попытки захватить земли РФ

Ищенко заявил, что русофобские корни Польши кроются в провале попытки захватить земли РФ

Русофобские корни Польши кроются в провале попытки в свое время захватить русские земли, заявил политолог и обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

Как отметил Ищенко, Польша всегда считала Россию врагом, какой бы РФ ни была: плохой или хорошей, сильной или слабой, маленькой или большой. По словам политолога, само существование РФ для Варшавы является угрозой, так как раньше власти Польши хотели стать хозяевами русских земель, но у них ничего не вышло. Аналогичная ситуация складывается между Японией и КНР, которые тоже находятся в непростых отношениях, подчеркнул политолог.

"Польша на протяжении всей истории из-за русофобской политики понесла множество убытков и даже распадалась, поэтому всегда будет видеть в нас соперника", — заявил Ищенко.

Ранее Польша назвала Россию "главной угрозой", это отражено в новой Стратегии национальной безопасности страны, которую подписал президент страны Анджей Дуда.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #польша

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