Ищенко заявил, что русофобские корни Польши кроются в провале попытки захватить земли РФ

Русофобские корни Польши кроются в провале попытки в свое время захватить русские земли, заявил политолог и обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

Как отметил Ищенко, Польша всегда считала Россию врагом, какой бы РФ ни была: плохой или хорошей, сильной или слабой, маленькой или большой. По словам политолога, само существование РФ для Варшавы является угрозой, так как раньше власти Польши хотели стать хозяевами русских земель, но у них ничего не вышло. Аналогичная ситуация складывается между Японией и КНР, которые тоже находятся в непростых отношениях, подчеркнул политолог.

"Польша на протяжении всей истории из-за русофобской политики понесла множество убытков и даже распадалась, поэтому всегда будет видеть в нас соперника", — заявил Ищенко.

Ранее Польша назвала Россию "главной угрозой", это отражено в новой Стратегии национальной безопасности страны, которую подписал президент страны Анджей Дуда.