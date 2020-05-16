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20:14   16 Мая 2020
Политика

Минэнерго и Минобрнауки РФ рассказали о предстоящем выходе сотрудников из самоизоляции

Минэнерго и Минобрнауки РФ рассказали о предстоящем выходе сотрудников из самоизоляции

Российские министерства готовятся к выходу сотрудников из самоизоляции. Руководители и представители ведомств рассказали, как планируют приступать к трудовой деятельности и изменил ли их работу режим самоизоляции.

Как сообщили в Минкомсвязи РФ, ведомство будет учитывать развитие ситуации с распространением коронавируса, поэтому не спешит к возвращению сотрудников в офис. Минспорта отвечает, что основным фактором для выхода из самоизоляции является текущая эпидемиологическая ситуация. Согласны с ними и в Минобрнауки, где отметили, что выход из режима ограничений будет проводиться согласно актуальным рекомендациям Роспотребнадзора.

Как заявила заместитель министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко, после завершения всех ограничений сотрудники вернутся в офис, оставлять на "удаленке" не планируют никого из коллег.

"Как показала текущая ситуация, дистанционная коммуникация возможна, но все равно менее эффективна, чем очное взаимодействие", — цитирует Бондаренко "ПолитРоссия".

Замглавы Минэнерго РФ подчеркнула, что переводить работников с "дистанционки" в офис будут постепенно, подключая психологов. Это связано с тем, что многим понадобится поддержка, ведь домашний режим не всегда позитивно сказывается на состоянии людей.

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Автор: Илья Романович
#правительство рф #самоизоляция #коронавирус

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