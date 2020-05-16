Церемония открытия мемориала в память о герое-летчике Романе Филипове прошла в Идлибе
Российские и сирийские военные приняли участие в церемонии открытия мемориала в память о летчике ВКС РФ Романе Филипове. Майор погиб близ города Серакиб в провинции Идлиб, в неравном бою с террористами.
Военные САР и РФ возложили цветы и венки рядом с местом гибели летчика-героя майора Романа Филипова. Об этом сообщили с места событий корреспонденты Федерального агентства новостей.
Штурмовик Су-25 под управлением гвардии майора Филипова был сбит из ПЗРК 3 февраля 2018 года. Летчик успел катапультироваться, однако после приземления близ города Серакиб был атакован боевиками.
Филипов принял бой, но был тяжело ранен и принял решение совершить самоподрыв, уничтожив несколько боевиков. Последними словами героя была фраза: "Это вам за пацанов!".
На кампе, рядом с которым погиб Филипов, установлена мемориальная доска.