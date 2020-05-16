Глава РФПИ опроверг сообщение о гибели министра иностранных дел ОАЭ

Информацию о смерти министра иностранных дел ОАЭ Абдаллы бен Заида Аль Нахайяна опроверг глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Также он добавил, что в скором времени планируется встреча с ним.

Турецкие издания ранее опубликовали информацию о том, что во время террористического акта погиб глава МИД ОАЭ. Государственный министр иностранных дел ОАЭ назвал распространившиеся сообщения о смерти Абдаллы бен Заида Аль Нахайяна фейком, сообщает ТАСС.