Премьера российского фильма "Шугалей" состоялась 1 мая. Несмотря на то, что картина никогда не будет демонстрироваться на Netflix, посмотреть ее должен каждый, считает главный редактор итальянского издания "Голос патриота" Ульдерико де Лаурентис.

Фильм "Шугалей" основан на реальных событиях. Главные герои - российские социологи, похищенные боевиками так называемого Правительства национального согласия Ливии в Триполи. В течение года ученые из России удерживаются в частной тюрьме "Митига". Официальных обвинений Самеру Суэйфану и Максиму Шугалею предъявлено не было.

Ульдерико де Лаурентис отметил, что фильм "Шугалей" режиссера Дениса Нейманда показывает ливийскую реальность с точки зрения оказавшихся в руках боевиков российских ученых, передает Федеральное агентство новостей.

"То, что мешает "Шугалею" появиться на Netflix и других подобных платформах, на самом деле, кроется в содержании и относится к разрушению некоторых мифов о падении режима Каддафи, укоренившихся на Западе", — уверен главред итальянского издания.

Итальянский журналист отметил, что фильм "Шугалей" - это совершенно новый продукт, который развлекает и заставляет зрителей воспринимать альтернативные точки зрения.