Турция начнет принимать зарубежных туристов с середины июня, первыми ожидаются граждане из Китайской Народной Республики, Южной Кореи и прочих азиатских государств.

Соответствующее заявление сделал глава Министерства культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.

Также министр добавил, что возможно возобновление регулярных международных перелетов во многие точки мира.

Некоторое время назад государственный лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о постепенном ослаблении ограничительных мер на территории страны, которые были введены на фоне распространения нового типа коронавируса.