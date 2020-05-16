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19:34   16 Мая 2020
Общество

Турция начнет принимать зарубежных туристов с середины июня

Турция начнет принимать зарубежных туристов с середины июня

Турция начнет принимать зарубежных туристов с середины июня, первыми ожидаются граждане из Китайской Народной Республики, Южной Кореи и прочих азиатских государств.

Соответствующее заявление сделал глава Министерства культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.

Также министр добавил, что возможно возобновление регулярных международных перелетов во многие точки мира. 

Некоторое время назад государственный лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о постепенном ослаблении ограничительных мер на территории страны, которые были введены на фоне распространения нового типа коронавируса.

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Автор: Юлия Яковлева
#турция #туристы #общество

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