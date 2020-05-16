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Twitter сохранил фейки о коронавирусе в РФ, вопреки своей программе по борьбе с вбросами
Украинских гастарбайтеров предложили массово вывезти в Европу

Украинских гастарбайтеров предложили массово вывезти в Европу

 Форма для жалоб врачей об отсутствии допвыплат появилась на портале госуслуг

Форма для жалоб врачей об отсутствии допвыплат появилась на портале госуслуг
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19:14   16 Мая 2020
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Подозреваемые в реабилитации нацизма состоят в группах региональных штабов Навального

Подозреваемые в реабилитации нацизма состоят в группах региональных штабов Навального

Блогер Алексей Навальный оказался кумиром молодых людей, подозреваемых в реабилитации нацизма.

Фигуранты уголовного дела о реабилитации нацизма в рамках онлайн-акции "Бессмертный полк" оказались подписчиками аккаунтов, которые принадлежат региональным штабам Навального. 

Молодые люди, подозреваемые в совершении преступления, открыто заявляли о своих либеральных взглядах. О близости интересов одиозного блогера и фигурантов уголовного дела рассказали корреспонденты РИА Новости

В настоящее время правоохранители продолжают разыскивать других пользователей, которые также размещали изображения с нацистскими лидерами в рамках онлайн-шествия "Бессмертный полк".   

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Автор: Яна Либерман
#уголовное дело #нацизм #навальный #поддержка

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