Подозреваемые в реабилитации нацизма состоят в группах региональных штабов Навального

Блогер Алексей Навальный оказался кумиром молодых людей, подозреваемых в реабилитации нацизма.

Фигуранты уголовного дела о реабилитации нацизма в рамках онлайн-акции "Бессмертный полк" оказались подписчиками аккаунтов, которые принадлежат региональным штабам Навального.

Молодые люди, подозреваемые в совершении преступления, открыто заявляли о своих либеральных взглядах. О близости интересов одиозного блогера и фигурантов уголовного дела рассказали корреспонденты РИА Новости.

В настоящее время правоохранители продолжают разыскивать других пользователей, которые также размещали изображения с нацистскими лидерами в рамках онлайн-шествия "Бессмертный полк".