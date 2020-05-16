Украинских гастарбайтеров предложили массово вывезти в Европу

Привыкшие работать за рубежом украинцы в скором времени могут стать проблемой для властей страны, поэтому необходимо создать все условия для их возвращения в Европу, говорится в материалах украинского издания Zaxid.

Пандемия коронавируса сильно ударила по мировой экономике. Многие люди, трудящиеся в иностранных государствах, потеряли работу и были вынуждены вернуться на родину. Украинские граждане не стаи исключением.

Государство должно оказывать материальную поддержку трудовым мигрантам, чтобы они могли находиться в европейских странах в период вспышки коронавируса и не возвращались на Украину.

Сейчас большое количество украинских гастарбайтеров скопилось на территории страны и они начнут выражать свое недовольство властями, когда имеющиеся у них денежные запасы закончатся, считает Zaxid.