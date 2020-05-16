Россия, Иран и Китай помогут Асаду восстановить Сирию

Работы по восстановлению инфраструктуры полным ходом идут в провинции Дейр-эз-Зор. Сейчас началась реабилитация промзоны в районе Сина, пострадавшей в результате атак боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

Китай, Россия и Иран готовы оказывать помощь президенту Сирии Башару Асаду в восстановлении страны, заявил политолог Маис Курбанов в беседе с журналистами Федерального агентства новостей.

Совет по реабилитации районов, пострадавших от терроризма, разработал план восстановления Дейр-эз-Зора. Сейчас проходят совещания в координации с "Организацией первой помощи". Первым делом производственную зону следует обеспечить связью, электроэнергией и водой, после чего рабочие смогут приступить к производству. Сейчас ведутся работы по восстановлению дорог.

Благодаря распоряжениям президента Сирии Башара Асада и работе местных органов власти восстановительные работы не займут много времени. Как отметил эксперт по Ближнему Востоку, политолог Маис Курбанов, партнеры Сирии готовы помочь стране в процессе восстановления.

Война в Сирии заканчивается, впереди переходный период. Россия, Иран и Китай готовы оказывать помощь Башару Асаду в восстановлении страны и поддержать сирийский народ. Курбанов уверен, что в САР достаточно квалифицированных специалистов, которые смогут восстановить строительную, научную отрасли и многие другие.