Twitter сохранил фейки о коронавирусе в РФ, вопреки своей программе по борьбе с вбросами

Пандемия коронавируса спровоцировала волну недостоверной и вводящей в заблуждение информации в социальных сетях, особенно в Twitter. Руководство платформы запустило кампанию по борьбе с фейками, но игнорирует все, что касается ситуации в России.

Недостоверная информация повлекла несколько смертельных случаев. Например, в США люди в целях профилактики пили средства для чистки аквариумов и хлорный отбеливатель. В Великобритании и некоторых других станах наблюдалась серия поджогов объектов, которые были заподозрены в распространении вируса. Россияне же подверглись нападкам со стороны несистемной оппозиции, которая уже несколько недель распространяет фейки о "бессилии властей" перед коронавирусом.

Администрация Twitter запустила программу для борьбы с недостоверным контентом. Соцсеть начала отмечать или удалять публикации, которые могут вводить пользователя в заблуждение. Федеральное агентство новостей проанализировало методы ее работы, обнаружив некую избирательность в выборе недостоверных постов.

Вероятно, действие этой программы не распространяется на российский сегмент. Например, не последовало никакой реакции на публикации, в которых говорится о комендантском часе в Москве, что уже было многократно опровергнуто. Остаются нетронутыми фейковые прогнозы о "миллионах заболевших" в России, а также еще множество похожих материалов. Twitter поощряет размножение недостоверной информации и в очередной раз доказывает свою русофобскую направленность.