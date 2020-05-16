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18:33   16 Мая 2020
Общество

Twitter сохранил фейки о коронавирусе в РФ, вопреки своей программе по борьбе с вбросами

Twitter сохранил фейки о коронавирусе в РФ, вопреки своей программе по борьбе с вбросами

Пандемия коронавируса спровоцировала волну недостоверной и вводящей в заблуждение информации в социальных сетях, особенно в Twitter. Руководство платформы запустило кампанию по борьбе с фейками, но игнорирует все, что касается ситуации в России.

Недостоверная информация повлекла несколько смертельных случаев. Например, в США люди в целях профилактики пили средства для чистки аквариумов и хлорный отбеливатель. В Великобритании и некоторых других станах наблюдалась серия поджогов объектов, которые были заподозрены в распространении вируса. Россияне же подверглись нападкам со стороны несистемной оппозиции, которая уже несколько недель распространяет фейки о "бессилии властей" перед коронавирусом.

Администрация Twitter запустила программу для борьбы с недостоверным контентом. Соцсеть начала отмечать или удалять публикации, которые могут вводить пользователя в заблуждение. Федеральное агентство новостей проанализировало методы ее работы, обнаружив некую избирательность в выборе недостоверных постов.

Вероятно, действие этой программы не распространяется на российский сегмент. Например, не последовало никакой реакции на публикации, в которых говорится о комендантском часе в Москве, что уже было многократно опровергнуто. Остаются нетронутыми фейковые прогнозы о "миллионах заболевших" в России, а также еще множество похожих материалов. Twitter поощряет размножение недостоверной информации и в очередной раз доказывает свою русофобскую направленность.

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Автор: Яна Либерман
#россия #интернет #twitter #русофобия #фейки

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