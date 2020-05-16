wPolityce: лидерство США завязло в глубоком кризисе

Коронавирус ударил по мировому лидерству США, пишет польский журналист Марек Будзиш. По его словам, у Вашингтона нет настроения и воли, чтобы «навязать» миру свои методы борьбы с пандемией и экономическим кризисом.

«В этом плане американское лидерство в мире по крайней мере в свете идей и концепций, по всей видимости, находится сейчас в глубоком кризисе», — написал Будзиш на портале «wPolityce», комментируя заявление госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что Штаты должны взять на себя роль мирового лидера.

Журналист пишет, что США могут использовать маневр времен Никсона по переманиванию России на сторону Вашингтона, чтобы ослабить Китай и заставить его пойти на уступки. Сама эта идея подтверждает невозможность Штатов в одиночку справится с Пекином в длительном экономическом противостоянии.

Американский журналист Мэтью Крэниг уверен, что США не должны союзничать с Россией — он объясняет свою позицию недоверием к президенту РФ Владимиру Путину. Главная задача США, по его мнению, состоит в том, как поддержать своих стратегических союзников — например, Европу.

И тот, и другой взгляд свидетельствует о слабости США в конфликте с Китаем. Теперь Штаты будут в большей степени полагаться на союзников, принимая во внимание их интересы, резюмирует Будзиш.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил полным разрывом отношений с Китаем, обвинив Пекин в начале пандемии COVID-19. Сенат Конгресса рассматривает варианты санкций — например, прекращение выдачи американских виз китайским студентам.