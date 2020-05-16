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Медикам во Владимирской области начали выплачивать обещанные надбавки

Медикам во Владимирской области начали выплачивать обещанные надбавки

 Кабмин РФ уточнил порядок выплат врачам, работающим с пациентами с COVID-19

Кабмин РФ уточнил порядок выплат врачам, работающим с пациентами с COVID-19
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Форма для жалоб врачей об отсутствии допвыплат появилась на портале госуслуг

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Медикам во Владимирской области начали выплачивать обещанные надбавки

Медикам во Владимирской области начали выплачивать обещанные надбавки

 Кабмин РФ уточнил порядок выплат врачам, работающим с пациентами с COVID-19

Кабмин РФ уточнил порядок выплат врачам, работающим с пациентами с COVID-19
Форма для жалоб врачей об отсутствии допвыплат появилась на портале госуслуг

Форма для жалоб врачей об отсутствии допвыплат появилась на портале госуслуг

 ЕС не подпускает Украину близко, но соглашение об ассоциации готов пересмотреть

ЕС не подпускает Украину близко, но соглашение об ассоциации готов пересмотреть
Вассерман прокомментировал американский план «усмирения Китая»

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17:58   16 Мая 2020
Политика

Форма для жалоб врачей об отсутствии допвыплат появилась на портале госуслуг

Форма для жалоб врачей об отсутствии допвыплат появилась на портале госуслуг

Форма для жалоб медицинских специалистов об отсутствии дополнительных выплат при работе с пациентами, у которых диагностирована коронавирусная инфекция, появился на интернет-ресурсе "Госуслуги".

Соответствующую информацию предоставило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Некоторое время назад председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в процессе онлайн-совещания с представителями кабмина потребовал провести контроль над тем, чтобы положенные надбавки доходили до каждого медика.

В понедельник, 11 мая, государственный лидер Владимир Путин указал на проблемы относительно дополнительных выплат докторам в регионах России. Президент отметил необходимость в ближайшее время исправить эту ситуацию.

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Автор: Илья Романович
#политика #медики #госуслуги

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