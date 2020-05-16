Форма для жалоб врачей об отсутствии допвыплат появилась на портале госуслуг

Форма для жалоб медицинских специалистов об отсутствии дополнительных выплат при работе с пациентами, у которых диагностирована коронавирусная инфекция, появился на интернет-ресурсе "Госуслуги".

Соответствующую информацию предоставило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Некоторое время назад председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в процессе онлайн-совещания с представителями кабмина потребовал провести контроль над тем, чтобы положенные надбавки доходили до каждого медика.

В понедельник, 11 мая, государственный лидер Владимир Путин указал на проблемы относительно дополнительных выплат докторам в регионах России. Президент отметил необходимость в ближайшее время исправить эту ситуацию.