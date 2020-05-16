Кабмин РФ уточнил порядок выплат врачам, работающим с пациентами с COVID-19

Федеральные стимулирующие выплаты медицинским работникам будут рассчитываться из факта работы с пациентами с диагностированной коронавирусной инфекцией, без привязки ко времени, сообщается на сайте Правительства России.

Согласно новому порядку выплат, водителям автомобилей скорой помощи также будут полагаться стимулирующие доплаты. Уточняется, что Федеральное казначейство предоставило возможность проводить платежи в выходные, 16 и 17 мая, чтобы субъекты РФ могли в кратчайшие сроки выполнить эту задачу.