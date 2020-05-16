Медикам во Владимирской области начали выплачивать обещанные надбавки

Проблемой невыплаты медикам обещанной президентом РФ надбавки во Владимирской области займутся в правительстве. Местная администрация признала ошибку и выплата денег уже началась в полном объеме, уверяют в пресс-службе депутата Госдумы Игоря Игошина.

Депутат и региональные законодатели направили информацию о происходящем в правительство РФ и во фракцию «Единая Россия» в Госдуме.

«Деньги на сегодняшний день выплачиваются областной администрацией, как положено, в соответствии с указанием президента Владимира Путина. Ошибку областная администрация признала и исправляет», — заявил пресс-секретарь корреспонденту «Политики Сегодня».

Сегодня сообщалось, что прокуратура Владимирской области обнаружила занижение федеральных выплат медикам в регионе. В 35 медучреждениях сумма выплат существенно занижалась — речь идет о 17 областных районах. Прокуратура взяла устранение нарушений под особый контроль.

«По требованию прокуроров уже произведен перерасчет медицинским сотрудникам нескольких больниц. Принятыми мерами удалось восстановить права медиков на получение стимулирующих выплат, которые неправомерно занижались», — сообщили в прокуратуре Владимирской области.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поставил перед губернаторами задачу проконтролировать, чтобы медики получили положенные средства в кратчайшие сроки.