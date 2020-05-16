Список "бойцов ЧВК" эксперты ООН составили из выдержек с украинского ресурса "Миротворец"

Основанный на данных со скандально известного украинского ресурса "Миротворец" доклад Панели экспертов ООН, в котором идет речь о якобы "присутствующих в Ливии российских ЧВК", вызывает множество вопросов об уровне объективности авторов.

Об этом в беседе с журналистами Федерального агентства новостей заявил известный крымский политолог Владимир Джаралла. Стоит отметить, что "эксперты" представили ООН список людей, которые якобы являются наемниками. Из 122 фамилий в этом списке данные 106 человек были позаимствованы из базы имеющего дурную славу украинского ресурса "Миротворец". Это удалось выяснить журналистам Федерального агентства новостей, которые детально изучили доклад Панели экспертов ООН. Редакции ФАН документ предоставил источник в агентстве Reuters, пожелавший остаться неизвестным.

Украинский сайт "Миротворец" публикует в открытом доступе личные данные "неугодных" киевским властям. Чтобы попасть в базу "Миротворца", достаточно просто провести отпуск в Крыму. Деятельность этого украинского ресурса противоречит не только украинскому законодательству, но и международным правовым нормам.

"Миротворец" был создан при поддержке специалистов по ведению информационной войны из структур НАТО. В базе оказались личные данные граждан разных стран, в том числе США и европейских государств. ЕС отреагировал жестко, так что "Миротворец" оказался в центре большого скандала.

Джаралла отметил, что это не помешало экспертам ООН в своем докладе указать информацию, взятую на столь сомнительном ресурсе.

"Деятельность"Миротворца" нарушает законы, касающиеся сферы личной жизни и прав человека. Когда сталкиваешься со столь некачественной работой, возникает вопрос об объективности тех людей, которые указаны в качестве экспертов и составителей доклада", — подчеркнул эксперт.

Джаралла не исключил, что те, кому приписывается авторство доклада для ООН, могут вообще не знать об этом документе. Их имена могли просто использовать, чтобы придать докладу правдоподобности.

Журналисты ФАН изучили таблицы, прилагаемые к документу Панели экспертов ООН, и разыскали несколько человек, которых в докладе называют "бойцами ЧВК". Те очень удивились тому, что их данные оказались в списке.

Гражданин Российской Федерации Дмитрий Воронцов был очень удивлен, узнав, что его причислили к бойцам российских ЧВК. Мужчина отметил, что никогда не был в Ливии и даже не собирался туда ехать. Работает он на стройке, а в прошлом году постоянно находился в Петербурге, несколько раз посетил Москву. Про ЧВК мужчина и вовсе слышит впервые в жизни.

Политолог Владимир Джаралла заявил, что и его данные есть в базе сайта "Миротворец". В Ливии он не был, зато отдыхал в соседнем Тунисе. Эксперт предположил, что его тоже могли причислить к бойцам ЧВК, что лично он посчитал бы комплиментом в свой адрес. Также политолог напомнил о фейковом докладе о правах человека в Крыму, направленном против России. Составляли тот приснопамятный документ похожим образом, и он не имел ничего общего с реальным положением дел на полуострове. Доклад составлялся на основании слов бывших жителей Крыма, которые перебрались на Украину, а составители вообще никогда не посещали полуостров, собирая материалы в Сети.

Джаралла отметил, что попавшие в список Панели экспертов ООН лица могут расценивать это как комплимент, потому что их причислили к людям "из стали и без страха". Однако серьезно воспринимать этот документ не стоит. Несмотря на авторитет ООН, качество подобных докладов вызывает множество вопросов.

Эксперт считает, что людям, упомянутым в докладе Панели экспертов ООН, следует обращаться в международные суды с исками по факту неправомерного обвинения в наемничестве. Подобная клевета может существенно отразиться на репутации невиновных людей, что создаст им множество проблем во время путешествий за границу.

Упомянутые в докладе лица, с которыми удалось связаться журналистам Федерального агентства новостей, были крайне удивлены новости о том, что они якобы являются бойцами российских ЧВК и находились на территории Ливии. И таких людей очень много, что в очередной раз подтверждает недостоверность доклада Панели экспертов ООН, который, по сути, является очередной провокацией Запада против России.