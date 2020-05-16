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16:58   16 Мая 2020
Общество

Мишустин обязал глав регионов проконтролировать выплаты медикам

Мишустин обязал глав регионов проконтролировать выплаты медикам

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин обязал глав российских регионов проконтролировать, чтобы работающие в условиях эпидемии коронавируса медработники получили положенные им выплаты в кратчайшие сроки, сообщили в кабмине.

Премьер-министр подчеркнул, что медики должны получать доплаты сразу, как только в регионе появятся средства. Не надо ждать для этого дня зарплаты, добавил Мишустин.

В правительстве объяснили, что стимулирующие выплаты будут рассчитываться из факта работы с пациентами с коронавирусом, без привязки к рабочему времени.

Накануне днем в ходе совещания по социально-экономическим вопросам глава правительства заявил о необходимости проконтролировать не только выделение средств, но и то, чтобы они дошли до каждого конкретного медработника. Доложить о получении врачами и медработниками доплат главы регионов должны будут в понедельник, 18 мая.

Президент РФ на совещании с кабинетом министров 11 мая указал на то, что установленные его поручением стимулирующие доплаты медиками, работающим с коронавирусными пациентами, дошли далеко не полностью, хотя средства из бюджета были направлены.

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Автор: Ирина Большунова
#правительство рф #мишустин #доплаты #коронавирус

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