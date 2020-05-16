Лев Пономарев не видит разницы между пропагандой терроризма и "разговорами на кухне"

Высказывания Любшина на своей страницы не предполагали пропаганду терроризма, он выразил свое мнение и не должен нести за это уголовную ответственность, считает правозащитник Лев Пономарев.

Житель Калуги Иван Любшин приговорен к пяти годам и двум месяцам лишения свободы за оправдание терроризма. Мужчина опубликовал пост в социальных сетях, выражая восхищение анархистом Михаилом Жлобицким, который устроил теракт в проходной УФСБ, подорвав себя. Свою вину Любшин отрицает, однако апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Некоторые общественные деятели и оппозиционные сообщества поддерживают виновного, несмотря на тяжесть и серьезность обвинения. Иван стал жертвой "репрессий" а статья 205.2 УК РФ является орудием для их осуществления, передает ФАН мнение Пономарева.

Беседы на просторах Сети ничем не отличаются от "разговоров на кухне", поэтому за них человеку не должны предъявлять реальную статью, считает правозащитник, который пытается посеять в России панические настроения, пропагандируя гуманистические идеи.