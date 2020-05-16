Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медикам во Владимирской области начали выплачивать обещанные надбавки

Медикам во Владимирской области начали выплачивать обещанные надбавки

 Кабмин РФ уточнил порядок выплат врачам, работающим с пациентами с COVID-19

Кабмин РФ уточнил порядок выплат врачам, работающим с пациентами с COVID-19
Форма для жалоб врачей об отсутствии допвыплат появилась на портале госуслуг

Форма для жалоб врачей об отсутствии допвыплат появилась на портале госуслуг

 ЕС не подпускает Украину близко, но соглашение об ассоциации готов пересмотреть

ЕС не подпускает Украину близко, но соглашение об ассоциации готов пересмотреть
Вассерман прокомментировал американский план «усмирения Китая»

Вассерман прокомментировал американский план «усмирения Китая»

 Скачко предсказал новое обострение в Донбассе из-за США

Скачко предсказал новое обострение в Донбассе из-за США
Медикам во Владимирской области начали выплачивать обещанные надбавки

Медикам во Владимирской области начали выплачивать обещанные надбавки

 Кабмин РФ уточнил порядок выплат врачам, работающим с пациентами с COVID-19

Кабмин РФ уточнил порядок выплат врачам, работающим с пациентами с COVID-19
Форма для жалоб врачей об отсутствии допвыплат появилась на портале госуслуг

Форма для жалоб врачей об отсутствии допвыплат появилась на портале госуслуг

 ЕС не подпускает Украину близко, но соглашение об ассоциации готов пересмотреть

ЕС не подпускает Украину близко, но соглашение об ассоциации готов пересмотреть
Вассерман прокомментировал американский план «усмирения Китая»

Вассерман прокомментировал американский план «усмирения Китая»

 Скачко предсказал новое обострение в Донбассе из-за США

Скачко предсказал новое обострение в Донбассе из-за США
16:56   16 Мая 2020
Общество

Лев Пономарев не видит разницы между пропагандой терроризма и "разговорами на кухне"

Лев Пономарев не видит разницы между пропагандой терроризма и "разговорами на кухне"

Высказывания Любшина на своей страницы не предполагали пропаганду терроризма, он выразил свое мнение и не должен нести за это уголовную ответственность, считает правозащитник Лев Пономарев.

Житель Калуги Иван Любшин приговорен к пяти годам и двум месяцам лишения свободы за оправдание терроризма. Мужчина опубликовал пост в социальных сетях, выражая восхищение анархистом Михаилом Жлобицким, который устроил теракт в проходной УФСБ, подорвав себя. Свою вину Любшин отрицает, однако апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Некоторые общественные деятели и оппозиционные сообщества поддерживают виновного, несмотря на тяжесть и серьезность обвинения. Иван стал жертвой "репрессий" а статья 205.2 УК РФ является орудием для их осуществления, передает ФАН мнение Пономарева.

Беседы на просторах Сети ничем не отличаются от "разговоров на кухне", поэтому за них человеку не должны предъявлять реальную статью, считает правозащитник, который пытается посеять в России панические настроения, пропагандируя гуманистические идеи.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#пономарев #терроризм

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...