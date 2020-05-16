Главврач больницы в Армавире уволен из-за отсутствия доплат медикам в период пандемии

Главного врача армавирской городской больницы отстранят от должности по причине отсутствия дополнительных выплат врачам, которые работают с пациентами с выявленным коронавирусом.

Комиссия регионального министерства здравоохранения была направлена в Армавир по поручению главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, передает РБК.

Проводится проверка по факту нарушений. Некоторые из них начали подтверждаться, в связи с чем будут приниматься меры по кадровому составу медучреждения. Принято решение об увольнении главного врача городской больницы Армавира, в составе которой входит служба скорой помощи, сообщила заместитель губернатора Анна Минькова.

Ранее в интернете появился ролик, на котором сотрудники скорой помощи в Армавире высказывают жалобы по поводу того, что они не получили положенных надбавок. На их заявление своевременно отреагировали местные власти.