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16:09   16 Мая 2020
Политика

СК РФ проверяет факты невыплат врачам, которые работают с COVID-19 в регионах

СК РФ проверяет факты невыплат врачам, которые работают с COVID-19 в регионах

Следственный комитет приступил к осуществлению проверок невыплат денежных компенсаций врачам, которые были задействованы в оказании помощи пациентам с положительным тестом на коронавирус в ряде регионов.

Проверки были организованы в Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской Республике, Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях и некоторых других регионах.

Причиной их инициирования послужили материалы СМИ, в которых сообщалось о невыплате в полном объеме материальных средств, предназначенных в качестве дополнительных выплат работникам скорой медицинской помощи разных населенных пунктов. Об этом информирует сайт Следственного комитета Российской Федерации.

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Автор: Яна Либерман
#россия #ск #следственный комитет #скорая помощь #коронавирус #COVID-19

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