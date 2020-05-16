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16:10   16 Мая 2020
Россия

Отзыв подписи и обращение в суд: Украина задумала лишить Россию места в Совбезе ООН

Отзыв подписи и обращение в суд: Украина задумала лишить Россию места в Совбезе ООН

Украинское интернет-издание «Зеркало недели» опубликовало статью, автор которой поставил под сомнение законность членства России в Организации Объединенных Наций. Ссылаясь на юристов-международников, журналист пишет о том, что по отношению к Москве якобы не применим принцип континуитета. В качестве аргумента такой позиции он приводит юридически закрепленное в ряде документов прекращение существование СССР и образование СНГ. В связи с этим РФ, согласно статье 4 Устава ООН, «должна была проходить процедуру вступления».

Автор материала пишет, что Украина может попробовать отозвать подпись своего представителя под принятым 21 декабря 1991 года в Алма-Ате решением Совета глав государств СНГ. Тем самым Киев запустит международно-правовой процесс признания неправомерности получения РФ статуса члена ООН и постоянного члена Совбеза. Однако такую точку зрения не разделяет украинский дипломат и юрист-международник Владимир Василенко, считающий, что у этого пути нет никаких перспектив.

По его мнению, больший эффект принесло бы обращение Генассамблеи ООН в Международный суд ООН с просьбой предоставить консультацию на тему соблюдения Устава Организации при оформлении членства России. Несмотря на то, что решение будет носить рекомендательный характер, Украина получит шанс развивать эту историю в случае негативного для Москвы вывода.

«Подобный путь не обещает быть легким. Но Киеву стоит добиваться восстановления «справедливости», – заявил Василенко.

Ранее сообщалось, что Совбез ООН по инициативе России 18 мая проведет экстренное заседание. На нем будет рассмотрен инцидент с неудачным морским вторжением в Венесуэлу.

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Автор: Олег Королев
#россия #украина #совбез оон

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