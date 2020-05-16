Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Отзыв подписи и обращение в суд: Украина задумала лишить Россию места в Совбезе ООН

Отзыв подписи и обращение в суд: Украина задумала лишить Россию места в Совбезе ООН

 Вирусолог допустил несколько волн коронавируса в России

Вирусолог допустил несколько волн коронавируса в России
КПРФ под руководством Рашкина продолжает саботаж режима самоизоляции в Москве

КПРФ под руководством Рашкина продолжает саботаж режима самоизоляции в Москве

 СК РФ проверяет факты невыплат врачам, которые работают с COVID-19 в регионах

СК РФ проверяет факты невыплат врачам, которые работают с COVID-19 в регионах
Вассерман прокомментировал американский план «усмирения Китая»

Вассерман прокомментировал американский план «усмирения Китая»

 Скачко предсказал новое обострение в Донбассе из-за США

Скачко предсказал новое обострение в Донбассе из-за США
Отзыв подписи и обращение в суд: Украина задумала лишить Россию места в Совбезе ООН

Отзыв подписи и обращение в суд: Украина задумала лишить Россию места в Совбезе ООН

 Вирусолог допустил несколько волн коронавируса в России

Вирусолог допустил несколько волн коронавируса в России
КПРФ под руководством Рашкина продолжает саботаж режима самоизоляции в Москве

КПРФ под руководством Рашкина продолжает саботаж режима самоизоляции в Москве

 СК РФ проверяет факты невыплат врачам, которые работают с COVID-19 в регионах

СК РФ проверяет факты невыплат врачам, которые работают с COVID-19 в регионах
Вассерман прокомментировал американский план «усмирения Китая»

Вассерман прокомментировал американский план «усмирения Китая»

 Скачко предсказал новое обострение в Донбассе из-за США

Скачко предсказал новое обострение в Донбассе из-за США
15:55   16 Мая 2020
Политика

"Фигуранты" доклада для ООН о ЧВК никогда не были в Ливии

"Фигуранты" доклада для ООН о ЧВК никогда не были в Ливии

Журналисты ФАН связались с так называемыми "фигурантами" доклада для ООН о якобы присутствии в Ливии российских ЧВК. Все они привели доказательства того, что никогда не были на территории североафриканской страны.

В распоряжении Федерального агентства новостей оказался доклад Панели экспертов ООН о якобы нахождении на ливийской территории российских ЧВК. Документ передал личный источник в издании Reuters. Журналисты "Отдела Разоблачений" выяснили, что международные "эксперты" попытались подставить случайных людей своими утверждениями о том, что они якобы были в Ливии.

Доклад состоит из нескольких частей, однако самой важной Панель выделила "подробности по 122 сотрудникам ЧВК". При изучении приложенного материала оказалось, что из 122 фамилий большинство были взяты с украинского сайта "Миротворец", куда, как известно, попадают даже за поездку в российский Крым.

Сотрудники ФАН связались с некоторыми из "фигурантов", которые предоставили доказательства того, что никогда не были в Ливии. Собеседники издания были удивлены, как их имена оказались в докладе для ООН.

Например, у Андрея Бакуновича есть неопровержимые доказательства того, что в описанный "экспертами" период он находился у себя дома. Эдуард Олин, учитель ОБЖ в школе, также подтвердил, что ему незнакомо североафриканское государство.

С полным текстом разоблачения доклада международной группы экспертов для ООН можно ознакомиться на сайте ФАН.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#оон #ливия #чвк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...