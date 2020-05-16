Журналисты ФАН связались с так называемыми "фигурантами" доклада для ООН о якобы присутствии в Ливии российских ЧВК. Все они привели доказательства того, что никогда не были на территории североафриканской страны.

В распоряжении Федерального агентства новостей оказался доклад Панели экспертов ООН о якобы нахождении на ливийской территории российских ЧВК. Документ передал личный источник в издании Reuters. Журналисты "Отдела Разоблачений" выяснили, что международные "эксперты" попытались подставить случайных людей своими утверждениями о том, что они якобы были в Ливии.

Доклад состоит из нескольких частей, однако самой важной Панель выделила "подробности по 122 сотрудникам ЧВК". При изучении приложенного материала оказалось, что из 122 фамилий большинство были взяты с украинского сайта "Миротворец", куда, как известно, попадают даже за поездку в российский Крым.

Сотрудники ФАН связались с некоторыми из "фигурантов", которые предоставили доказательства того, что никогда не были в Ливии. Собеседники издания были удивлены, как их имена оказались в докладе для ООН.

Например, у Андрея Бакуновича есть неопровержимые доказательства того, что в описанный "экспертами" период он находился у себя дома. Эдуард Олин, учитель ОБЖ в школе, также подтвердил, что ему незнакомо североафриканское государство.

С полным текстом разоблачения доклада международной группы экспертов для ООН можно ознакомиться на сайте ФАН.