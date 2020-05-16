Вирусолог допустил несколько волн коронавируса в России

Пандемия коронавируса пришла в Россию надолго, жителям страны стоит ожидать несколько волн заболевания, считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Свое предположение специалист высказал в интервью на телеканале "Россия-1". Главврач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко разделяет предположение вирусолога о длительности эпидемии коронавируса в РФ. В то же время, уверена Лысенко, новая волна заболевания новым типом пневмонии в РФ придет еще не скоро.

Российский президент Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 марта по 12 мая для нераспространения COVID-19. Некоторые регионы продлили ограничительные меры в связи с коронавирусом до конца мая. Отслеживать актуальные данные о течении нового типа пневмонии в России можно на созданном при поддержке Правительства РФ портале стопкоронавирус.рф.