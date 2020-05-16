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Вассерман прокомментировал американский план «усмирения Китая»

Вассерман прокомментировал американский план «усмирения Китая»

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Скачко предсказал новое обострение в Донбассе из-за США
15:58   16 Мая 2020
Весь мир

Вассерман прокомментировал американский план «усмирения Китая»

Вассерман прокомментировал американский план «усмирения Китая»

Штаты придумали новый инструмент давления на независимые государства, констатирует Анатолий Вассерман. Теперь за «недоговаривание» Вашингтону какой-либо информации Штаты грозят экономическими санкциями.

США угрожают ввести санкции против Китая, если Пекин не предоставит всех данных о коронавирусной инфекции. Также в требованиях закрыть рынки диких животных и освободить задержанных в Гонконге протестующих.

«Сколько бы сведений Китай ни дал — СГА (Соединенные Государства Америки) введут санкции. Презумпция виновности. Что случилось со Скрипалями — неясно, но без доказательств обвинили нас. Асаду инкриминировали применение химического оружия. Ирак уничтожили, объявив, что его глава утаил споры сибирской язвы. Нам их показал министр иностранных дел СГА Пауэлл прямо в ООН. Теперь для атаки на независимое государство не нужно даже этих цирковых номеров. Работает новая схема: «Вы нам не договариваете» — и санкции!», — пишет Вассерман в колонке «Рен-ТВ».

Вассерман прокомментировал американский план «усмирения Китая»

Накануне представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Госдепу США об ответственности за кризис в Ливии. До этого представители Госдепа обвинили Россию в «разрушительной роли», которую Россия якобы сыграла в ливийском кризисе — такое заявление вызвало недоумение в Москве.

Ранее украинский журналист Владимир Скачко предположил, что США попытаются привлечь Россию в качестве «союзника» для борьбы с Китаем, ведь в одиночку конфликтовать с Пекином Вашингтон боится. Штаты могут прибегнуть к шантажу, пытаясь заставить Россию принять нужную сторону в этом конфликте. В качестве «антироссийской шпильки» используют Украину.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #сша #политика #китай #общество #весь мир

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