Штаты придумали новый инструмент давления на независимые государства, констатирует Анатолий Вассерман. Теперь за «недоговаривание» Вашингтону какой-либо информации Штаты грозят экономическими санкциями.

США угрожают ввести санкции против Китая, если Пекин не предоставит всех данных о коронавирусной инфекции. Также в требованиях закрыть рынки диких животных и освободить задержанных в Гонконге протестующих.

«Сколько бы сведений Китай ни дал — СГА (Соединенные Государства Америки) введут санкции. Презумпция виновности. Что случилось со Скрипалями — неясно, но без доказательств обвинили нас. Асаду инкриминировали применение химического оружия. Ирак уничтожили, объявив, что его глава утаил споры сибирской язвы. Нам их показал министр иностранных дел СГА Пауэлл прямо в ООН. Теперь для атаки на независимое государство не нужно даже этих цирковых номеров. Работает новая схема: «Вы нам не договариваете» — и санкции!», — пишет Вассерман в колонке «Рен-ТВ».

Накануне представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Госдепу США об ответственности за кризис в Ливии. До этого представители Госдепа обвинили Россию в «разрушительной роли», которую Россия якобы сыграла в ливийском кризисе — такое заявление вызвало недоумение в Москве.

Ранее украинский журналист Владимир Скачко предположил, что США попытаются привлечь Россию в качестве «союзника» для борьбы с Китаем, ведь в одиночку конфликтовать с Пекином Вашингтон боится. Штаты могут прибегнуть к шантажу, пытаясь заставить Россию принять нужную сторону в этом конфликте. В качестве «антироссийской шпильки» используют Украину.