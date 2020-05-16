Осознанный риск: Россия достроит «Северный поток – 2» несмотря на санкции США

Российская компания «Газпром» приняло правильное решение, сделав ставку на трубоукладчик «Академик Черский», считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Приступив к завершению строительства газопровода, судно, однозначно, попадет под действие санкций. При этом ограничительные меры США затронут и компанию «Газпром флот», которая является владелицей «Академика Черского».

Специалист не опровергает тот факт, что данная позиция имеет определенные недостатки. Тем не менее, избрав такой способ, «Газпром» минимизировал риски. Дело в том, что американские санкции предусматривают наложение запрета на проведение долларовых транзакций, а также арест всего имущества компании, находящегося на территории Соединенных Штатов, и счетов в банках США.

В этом то и состоит козырь российской стороны, отмечает Юшков в интервью Baltnews. Компания «Газпром флот», главным образом работает непосредственно с заказами российского газового концерна. В связи с этим расчет в долларах она не ведет, да и бизнеса в США у нее нет.

«Поэтому в этом плане на ее текущую деятельность санкции не повлияют», – подвел итог специалист.

Ранее поступила информация, что Германия может использовать мощности «Северного потока – 2» для поставок из России водорода. Этот вид топлива считается более экологически чистым, чем газ. Инфраструктура трубопровода позволяет осуществлять транспортировку такого энергоресурса.