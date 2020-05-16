Мэрия Москвы сообщила, что ошибка приложения соцмониторинга не привела к штрафам

Ошибка в работе приложения "Соцмониторинг" не привела ни к одному штрафу за нарушение режима самоизоляции, заявил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Все жители Москвы, которые выбрали домашнее лечение или начали 14-дневный карантин, должны строго следовать подписываемым документам, подчеркнул в интервью журналистам РИА Новости представитель мэрии. По его словам, в требованиях властей Москвы строго обозначено, что в течение 24 часов они должны установить на смартфоны специальное приложение.

"Все штрафы, которые есть на данный момент, в основном связаны с неисполнением этого базового действия", — заявил Лысенко.

Мэрия Москвы запустила приложение "Социальный мониторинг", которое должно помочь городу контролировать соблюдение карантина и нахождение дома во время домашнего лечения. Для остальных москвичей его использование не запланировано.