Бредихин: Асад способен сдержать боевиков, активизировавшихся на фоне пандемии COVID-19

Президент Сирии Башар Асад способен сдержать террористов, которые воспользовались ситуацией с COVID-19 и активизировали деятельность на Ближнем Востоке, в том числе в САР и Ираке. Об этом заявил политолог Антон Бредихин.

Правительственные войска Сирии пресекли попытку проникновения боевиков запрещенной в Российской Федерации террористической организации "Исламское государство"в юго-западные земли САР. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Олена Сыромолотова.

В некоторых регионах Африки, добавил Сыромолотов, террористическая угроза сохраняется на прежнем уровне, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса в мире. Спящие ячейки международных террористических группировок никуда не делись и продолжают существовать, в том числе в странах Европы.

Как отметил политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала "Архонт" Антон Бредихин, крепкая коалиция, сформированная Асадом, позволит Дамаску справиться с разгулом терроризма в условиях пандемии коронавируса. Ситуацию с COVID-19 используют в своих целях не только террористы, но и другие организации и страны, которые "под шумок" расширяют сферы влияния.

"Но мы видим, что на стороне Башара Асада сформирована очень сильная коалиция. Его поддерживает Россия", — заявил Бредихин.

Эксперт напомнил, что пандемия коронавируса никак не скажется на сферах влияния в Сирии. Не исключено, что могут быть какие-то сдвиги по линии взаимодействия боевиков с турками в северных регионах САР. Однако в отношении позиций правительственных сил Сирии сильного влияния не предвидится.