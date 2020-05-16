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17:57   16 Мая 2020
Ближнее зарубежье

ЕС не подпускает Украину близко, но соглашение об ассоциации готов пересмотреть

ЕС не подпускает Украину близко, но соглашение об ассоциации готов пересмотреть

Киев надеется на пересмотр условий Соглашения об ассоциации с ЕС, в частности, относительно тарифных квот. В ЕС пообещали уделить этому вопросу «приоритетное внимание», но тесное союзничество Запада с Украиной вряд ли возможно после нарушения Минских соглашений.

Сейчас «очень удачный момент» для углубления евроинтеграции Украины, уже «подошел исторический срок», заявил 12 мая вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко. Большинство установленных Евросоюзом квот больше не устраивают Киев.

В ЕС одобряют курс Украины на сближение. Особое внимание будет уделено экономической интеграции Украины в Европу, рассказал «Политике Сегодня» Петер Стано, пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

«Нынешнее соглашение имеет большой потенциал для глубокой экономической интеграции, и мы в первую очередь будем уделять приоритетное внимание его полной реализации. Это «живой» документ, который включает в себя положения, позволяющие сторонам обновлять его», — сообщил Стано.

Соглашение между ЕС и Украиной было подписано в 2014 году, но действовать начало лишь спустя три года. В 2017-м, по требованию Нидерландов, в документ внесли поправки, отказывающие Киеву в праве стать кандидатом на вступление в Евросоюз. Кроме того, отменялось предоставление военных гарантий и финансирование Украины со стороны ЕС, работа и проживание на территории Европы для украинцев также не было предусмотрено.

«Мы должны работать в рамках Соглашения об ассоциации. В этих рамках мы готовы исследовать и более глубокое отраслевое сотрудничество с Украиной. Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли предусматривает взаимные консультации по обязательствам по доступу на рынки. Официально они могут быть запущены только с 2021 года», — подчеркнул Стано.

ЕС не подпускает Украину близко, но соглашение готов пересмотреть

Заявление Пристайко о пересмотре соглашения с ЕС продолжает традицию различного рода заявлений, которые слышны на Украине после 2014 года, констатирует политолог Дмитрий Юрьев. Уже после Майдана многие украинские политики заявляли, что Украина через пару месяцев будет в Евросоюзе.

«Все ждали, что Украина будет в НАТО и ЕС, но чем дальше, тем меньше шансов у Украины оставалось, чтобы стать полноправным членом европейского концерна. Только потому, что в силу замечательной революции «гідності" и всем, что за ней последовало, Украина просто потеряла остатки потенциала, который у нее был после распада СССР как у крупнейшей союзной республики, как у обладателя огромного населения, огромного промышленного потенциала», — объяснил политолог «Политике Сегодня».

За пять лет все остатки национального богатства и источников национального развития Украины были успешно разрушены, и теперь Запад, в том числе ЕС и НАТО, смотрит на евроинтеграцию Украины исключительно через призму собственной выгоды.

«И разумеется, Запад очень настороженно будет к этому [углублению условий соглашения с Киевом] относиться после того, как Украина в грубейшей форме нарушила достигнутые договоренности между ей, Западом, Россией, республиками ДНР и ЛНР в Минске. Украина саботировала Минские соглашения. Сейчас все идет к тому, что она просто из них выйдет. Поэтому вряд ли Украина войдет в приличный дом — таких туда не пускают», — заключил Юрьев.

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Автор: Тимофей Булочкин
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