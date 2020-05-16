Киев надеется на пересмотр условий Соглашения об ассоциации с ЕС, в частности, относительно тарифных квот. В ЕС пообещали уделить этому вопросу «приоритетное внимание», но тесное союзничество Запада с Украиной вряд ли возможно после нарушения Минских соглашений.

Сейчас «очень удачный момент» для углубления евроинтеграции Украины, уже «подошел исторический срок», заявил 12 мая вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко. Большинство установленных Евросоюзом квот больше не устраивают Киев.

В ЕС одобряют курс Украины на сближение. Особое внимание будет уделено экономической интеграции Украины в Европу, рассказал «Политике Сегодня» Петер Стано, пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

«Нынешнее соглашение имеет большой потенциал для глубокой экономической интеграции, и мы в первую очередь будем уделять приоритетное внимание его полной реализации. Это «живой» документ, который включает в себя положения, позволяющие сторонам обновлять его», — сообщил Стано.

Соглашение между ЕС и Украиной было подписано в 2014 году, но действовать начало лишь спустя три года. В 2017-м, по требованию Нидерландов, в документ внесли поправки, отказывающие Киеву в праве стать кандидатом на вступление в Евросоюз. Кроме того, отменялось предоставление военных гарантий и финансирование Украины со стороны ЕС, работа и проживание на территории Европы для украинцев также не было предусмотрено.

«Мы должны работать в рамках Соглашения об ассоциации. В этих рамках мы готовы исследовать и более глубокое отраслевое сотрудничество с Украиной. Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли предусматривает взаимные консультации по обязательствам по доступу на рынки. Официально они могут быть запущены только с 2021 года», — подчеркнул Стано.

Заявление Пристайко о пересмотре соглашения с ЕС продолжает традицию различного рода заявлений, которые слышны на Украине после 2014 года, констатирует политолог Дмитрий Юрьев. Уже после Майдана многие украинские политики заявляли, что Украина через пару месяцев будет в Евросоюзе.

«Все ждали, что Украина будет в НАТО и ЕС, но чем дальше, тем меньше шансов у Украины оставалось, чтобы стать полноправным членом европейского концерна. Только потому, что в силу замечательной революции «гідності" и всем, что за ней последовало, Украина просто потеряла остатки потенциала, который у нее был после распада СССР как у крупнейшей союзной республики, как у обладателя огромного населения, огромного промышленного потенциала», — объяснил политолог «Политике Сегодня».

За пять лет все остатки национального богатства и источников национального развития Украины были успешно разрушены, и теперь Запад, в том числе ЕС и НАТО, смотрит на евроинтеграцию Украины исключительно через призму собственной выгоды.